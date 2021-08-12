"В Беларуси со мной могли произойти две вещи": легкоатлетка Тимановская рассказала о своем побеге от тренеров в Токио

"В Беларуси со мной могли произойти две вещи": легкоатлетка Тимановская рассказала о своем побеге от тренеров в Токио

Спортсменка призналась, что на родине у нее были бы проблемы.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую хотели силой вывезти в Минск из Токио, где проходили Олимпийские игры-2020, рассказала, как ей удалось убежать от тренеров в аэропорту японской столицы.

" Если бы я вернулась в Беларусь, могло бы произойти две вещи - меня либо отправили бы в психиатрическую больницу, либо - в тюрьму.

Когда я отказалась от выступлений в своей не профильной дисциплине, тренеры пришли в мою комнату и сказали, что поступил приказ отстранить меня от Олимпийских игр, и что меня нужно отправить домой, и что я должна сказать, что получила травму, вернуться домой и молчать, чтобы меня не наказали.

В тот день пришел главный тренер и сказал, что у меня есть буквально 40 минут, чтобы собрать вещи и отправиться домой. Я тянула время, разговаривала с родственниками, с бабушкой.

Моя бабушка в тот момент смотрела телевизор и видела, что говорят обо мне - что у меня проблемы с психологическим здоровьем и так далее. Тем не менее, мы решили, что я вернусь в Минск.

Когда я уже ехала в аэропорт, мне перезвонила бабушка и сказала, что мне нельзя возвращаться в Минск, потому что это небезопасно. Ее предупредили о том, что меня ждет дома ", - цитирует Тимановскую Al Jazeera.

Легкоатлетка также рассказала, что в аэропорту ей удалось поговорить с японской полицией и с помощью приложения на телефоне объяснить ситуацию. Так она получила помощь.

Кроме того, Кристина сообщила, что выставила на аукцион свою серебряную медаль, которую она завоевала на Европейских играх-2019. Стартовая цена за награду - 21 тысяча долларов. Вырученные средства она передаст Белорусскому фонду спортивной солидарности, чтобы поддержать коллег, которые нуждаются в финансовой помощи.

Напомним:

1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.

вокруг белорусской легкоатлетки Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников. По словам 24-летней спортсменки, в белорусском тренерском штабе разозлились из-за ее сообщения в соцсетях. Атлетка раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.

хотя она специализируется на коротких дистанциях. Оказалось, что за Беларусь в эстафете некому выступать: троих спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили, но на соревнованиях фамилию атлетики внесли без ее ведома. На сообщения в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села.

троих спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили, но на соревнованиях фамилию атлетики На сообщения в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и Там она обратилась к японской полиции. ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно о нашумевшую ситуацию и главный скандал Олимипады 2020.

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