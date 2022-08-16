В биатлоне назвали условие, при котором допустят спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям

Международный союз биатлонистов (IBU) планирует продлить изоляцию российских и белорусских спортсменов, однако есть один нюанс.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) выступил с рекомендацией продолжить отстранение России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

Отмечается, что утвердить эту рекомендацию на конгрессе IBU в Зальцбурге, который состоится 15 – 18 сентября.

"Предложение исполкома предполагает, что членство Союза биатлонистов России и федерации биатлона Беларуси будет приостановлено, пока они не продемонстрируют их полную поддержку целей и принципов IBU — например, четко дистанцировав себя от войны в Украине и не допустят активную вовлеченность официальных лиц или спортсменов в российскую армию. или их участие в военных действиях", — говорится в сообщении.

Таким образом, если представители обеих стран осудят войну против Украины, их могут вернуть.

Напомним, что в новом сезоне-2022/2023 биатлонисты и болельщики будут вынуждены привыкать к нововведениям. Согласно правкам от IBU, изменения будут касаться начисления очков, чемпионатов мира и призовых.

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