"В ближайшие пять лет возможно все": Владимир Кличко может вернуться в ринг ради одного боя

Он заявил, что тренируется ради этого каждый день.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко намекнул на свое возможное возвращение в ринг.
Об этом легендарный боксер рассказал в интервью news.in-24.
"Для меня в спорте нет такого возвращения, чтобы сломать челюсть. Возможно, чтобы побить рекорд. Джорджу Форману было 45 лет и десять месяцев, когда он в последний раз участвовал в боях.
Должен быть небольшой промежуток, потому что мне всего 45 лет. В ближайшие пять лет все возможно. Но это не спортивный возврат, в конце концов, я там уже все видел. Но не исключаю одноразового поединка. По крайней мере, каждое утро я убеждаю себя, что буду снова соревноваться — это меня мотивирует", — сказал Кличко-младший.
- На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы (54 – досрочно) и потерпел 5 поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.
- В 2017 году Кличко-младший завершил карьеру после поражения нокаутом от Энтони Джошуа. В конце 2020 года Владимир был включен в Международный зал боксерской славы.