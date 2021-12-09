"В ближайшие пять лет возможно все": Владимир Кличко может вернуться в ринг ради одного боя

"В ближайшие пять лет возможно все": Владимир Кличко может вернуться в ринг ради одного боя

Он заявил, что тренируется ради этого каждый день.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко намекнул на свое возможное возвращение в ринг.

Об этом легендарный боксер рассказал в интервью news.in-24.

"Для меня в спорте нет такого возвращения, чтобы сломать челюсть. Возможно, чтобы побить рекорд. Джорджу Форману было 45 лет и десять месяцев, когда он в последний раз участвовал в боях.

Должен быть небольшой промежуток, потому что мне всего 45 лет. В ближайшие пять лет все возможно. Но это не спортивный возврат, в конце концов, я там уже все видел. Но не исключаю одноразового поединка. По крайней мере, каждое утро я убеждаю себя, что буду снова соревноваться — это меня мотивирует", — сказал Кличко-младший.