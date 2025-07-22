"В боксе нет трусов": Фьюри встал на защиту Дюбуа после поражения от Усика в реванше

Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заступился за Даниеля Дюбуа после поражения от Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Британский боксер поддержал своего соотечественника, ответив всем, кто раскритиковал Даниеля за его выступление в поединке против украинца.

"Меня постоянно спрашивают об этой ситуации с Дюбуа и тем, что он сдался. Вот факты. Молодой Даниель сделал все возможное против одного из самых выдающихся чемпионов всех времен, но он был недостаточно хорош. Он потерпел неудачу. Его дважды отправляли в нокдаун. Что вы хотите, чтобы он сделал? Умер на ринге? Цель не в том, чтобы тебя избили до полусмерти и все равно проиграть.

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Парень сделал все возможное, он бы не выиграл бой, ему лучше было остановиться. В боксе много зависти, особенно когда человек зарабатывает много денег. Много завистливых бойцов, которые критикуют кого-то, кто сделал все возможное и имел смелость выйти туда.

В боксе нет трусов, когда ты на ринге бьешься с чемпионами мира в супертяжелом весе. Вся заслуга принадлежит Даниелю. Он работал с восьми лет и выиграл титул чемпиона мира и бился с Усиком за звание "абсолюта". Теперь он сидит дома, мультимиллионер в 27 лет, и делает, что ему хочется. Даниель, если ты когда-нибудь это увидишь, выше носа, сынок.

Твой отец гордится тобой, все гордятся тобой. Ты прошел путь от ребенка к мужчине, а затем к чемпиону мира в супертяжелом весе, который боксировал на "Уэмбли" перед 100 000 зрителей – это сложно повторить, парень.

Если ты когда-нибудь захочешь потренироваться с настоящим мужчиной, приходи сам в зал в Моркаме, когда захочешь, парень. Потому что здесь нет зависти, и здесь нельзя унижать людей, которые делают все возможное. Я называю их разрушителями мечтаний и завистливыми подонками", – публикует видеообращение "Цыганского короля" Ring Magazine.

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Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

В Сети опубликовали видео реакции Екатерины Усик, Андрея Шевченко и Ярославы Магучих на победу украинца над Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа, поблагодарив воинов ВСУ, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

Дюбуа также прокомментировал поражение от Усика в реванше. На неудачу своего подопечного уже отреагировали тренер, промоутер и отец Даниеля, который щедро расхвалил украинца.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

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На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик рассказал об ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.