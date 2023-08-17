В борьбу вступают клубы УПЛ: результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

В четверг, 17 августа, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка четвертого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/24.

В 1/16 финала примут участие восемь победителей третьего предварительного этапа, а также восемь клубов украинской Премьер-лиги (9-16 места по рейтингу) по итогам прошлого сезона.

Базовый день проведения матчей этой стадии – 23 августа.

Кубок Украины-2023/24: результаты жеребьевки 1/16 финала

"Скала 1911" (Стрый) – "Рух" (Львов)

"Агробизнес" (Волочиск) – "Полесье" (Житомир)

"Эпицентр" (Каменец-Подольский) – "Верес" (Ровно)

"Мариуполь" (Мариуполь) – "Колос" (Ковалевка)

"Звягель" (Звягель) – "Оболонь" (Киев)

"Левый берег" (Киев) – "Черноморец" (Одесса)

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) – "Металлист 1925" (Харьков)

"Виктория" (Сумы) – ЛНЗ (Черкассы)

В 1/8 финала выступят восемь победителей четвертого предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (1-8 по рейтингу). Базовый день матчей – 27 сентября.

Финал Кубка Украины-2023/24 должен состояться 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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