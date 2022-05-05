В боях на Харьковщине погиб чемпион Украины по легкой атлетике

В боях на Харьковщине погиб чемпион Украины по легкой атлетике

Бывший украинский легкоатлет Александр Сербинов погиб, защищая Украину от российских кафиров.

Сербинов получил смертельное осколочное ранение в боях с оккупантами на Харьковщине.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства молодежи и спорта.

"Александр проявил личное мужество и верность военной присяге в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Герои не умирают! Выражаем искренние соболезнования родителям, родным и друзьям воина", — говорится в сообщении.

Сербинов был многократным победителем и призером чемпионатов Украины. Погибший специализировался в беге на 400 м и 800 м. После завершения профессиональной карьеры он стал партнером незрячего спортсмена-бегуна Валерия Гаврилюка, с которым показывал хорошие результаты на международных соревнованиях.

Впоследствии Сербинов работал профессиональным фотографом, а после начала полномасштабного вторжения России с оружием в руках стал на защиту Украины.

Напомним, что российский легкоатлет вышел на забег "Майская гроза" в Екатеринбурге в майке с украинским трезубцем.

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