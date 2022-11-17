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В боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по гандболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
1821
Время на прочтение
1 мин
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В боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по гандболу

handball.net.ua

Евгений Колесниченко отдал жизнь, защищая родину от российских захватчиков.

Вблизи Бахмута Донецкой области погиб чемпион Украины по гандболу Евгений Колесниченко.

Печальную новость сообщила Федерация гандбола Украины.

Евгений служил в штурмовом подразделении. В день начала полномасштабного российского вторжения, 24 февраля 2022 года, он вступил в Киевскую терроборону, а затем оказался в самых горячих точках фронта.

Колесниченко был мастером спорта по гандболу. В составе донецкого "Шахтера" он трижды становился чемпионом Украины. Кроме того, Евгений вызывался в национальную команду. У погибшего остались жена и трое детей.

Ранее сообщалось, что фанат киевского "Динамо" Алексей Рубцов погиб, защищая Украину от рашистов.

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Дата публикации
Просмотры
1821
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