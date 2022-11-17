В боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по гандболу

Вблизи Бахмута Донецкой области погиб чемпион Украины по гандболу Евгений Колесниченко.

Печальную новость сообщила Федерация гандбола Украины.

Евгений служил в штурмовом подразделении. В день начала полномасштабного российского вторжения, 24 февраля 2022 года, он вступил в Киевскую терроборону, а затем оказался в самых горячих точках фронта.

Колесниченко был мастером спорта по гандболу. В составе донецкого "Шахтера" он трижды становился чемпионом Украины. Кроме того, Евгений вызывался в национальную команду. У погибшего остались жена и трое детей.

Ранее сообщалось, что фанат киевского "Динамо" Алексей Рубцов погиб, защищая Украину от рашистов.

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