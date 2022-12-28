В боях под Бахмутом погиб известный спортивный реабилитолог

Олег Тимченко долгое время работал с киевским "Динамо".

Во вторник, 20 декабря, погиб известный спортивный реабилитолог Олег Тимченко, защищая Украину от российских оккупантов вблизи Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба киевского "Динамо".

Он много лет сотрудничал с игроками и персоналом киевского клуба.

"Он был настоящим патриотом Украины, профессионалом своего дела. Футбольный клуб "Динамо" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скучаем вместе с вами. Вечная память Герою, отдавшему жизнь за нашу страну", – говорится в сообщении клуба .

Напомним, что в боях под Бахмутом также погиб болельщик киевского "Динамо" Олег Рыбальченко.

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