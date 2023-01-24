В боях под Бахмутом погиб известный украинский фигурист

Война с российскими оккупантами унесла жизнь еще одного представителя отечественного спорта. Под Бахмутом Донецкой области погиб бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар.

Трагическое известие сообщили на странице Skate Ukraine в Facebook.

Дмитрий встретил свою смерть в возрасте 25 лет. До того, как Шарпар ушел защищать Украину от врага, он входил в состав национальной сборной Украины по фигурному катанию, выступал в паре с Анастасией Побиженко.

Шарпар был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в топ-10 на юношеской Олимпиаде 2016 года. После завершения спортивной карьеры Дмитрий работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".

Напомним, ранее в боях под Бахмутом погибли известный украинский стронгмен Андрей Дмитриев и мастер тайского бокса Владислав Вакуленко.

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