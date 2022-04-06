В боях под Херсоном погиб титулованный украинский легкоатлет-рекордсмен

В боях под Херсоном погиб титулованный украинский легкоатлет-рекордсмен

Анатолий Зерук отдал жизнь, защищая родину от оккупантов.

Знаменитый украинский легкоатлет-марафонец Анатолий Зерук погиб на войне с российскими захватчиками.

О смерти 54-летнего украинского спортсмена сообщил сайт Федерации легкой атлетики Винницкой области. Зерук погиб в боях за Олешки (Херсонская область).

Несмотря на почтенный возраст, в 2019-м Анатолий вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), занимал должность штаб-сержанта.

Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно) "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Зерук - мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер международных соревнований - в частности, в 1999-м торжествовал на марафоне в Энсхеде (Нидерланды), а в 2004-м стал лучшим в Страсбурге (Франция). В 1998 году на соревнованиях в Гамбурге (Германия) он установил рекорд Украины по марафонскому бегу, преодолев дистанцию за 2:11:5 секунды.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Юрий Ворона погиб в боях с оккупантами под Черниговом.

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