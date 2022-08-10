В боях с российскими оккупантами погиб 28-летний экс-футболист "Буковины"

Отмечается, что в 2012 году Царик был призван на службу в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил в Отдельной президентской бригаде им. Богдана Хмельницкого. С марта 2021-го причислен к личному составу воинской части города Краматорск.

О гибели Царика сообщает "Черновцы Спорт".

Что касается карьеры игрока, то в первенстве Украины (ДЮФЛ) Царик выступал за черновицкую "Буковину". Выступал за любительские команды Черновицкой области "Буковина-2", ФК "Киселев", ФК "Боровцы", МСК "Кицмань", а также "Пробий" (Городенко, Ивано-Франковская область). В сезоне-2017/18 Юрий сыграл один матч за черновицкую "Буковину".

Друзья, знакомые и односельчане вспоминают, что Юрий был настоящим патриотом Украины, "Человеком с заглавной буквы", всегда жизнерадостным, улыбающимся, коммуникабельным, искренним, добрым, приветливым, энергичным. Он был настоящим лидером, всегда умевшим объединить вокруг себя много людей.

Председатель Веренчанской территориальной громады Бойчук Владимир Дмитриевич, исполнительный комитет, депутатский корпус, жители общества, выражают искренние соболезнования родителям, дедушке, родным, близким, друзьям и собратьям по поводу преждевременной смерти Царика.

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