В боях с российскими оккупантами погиб украинский футбольный тренер

Виталий Ванкевич

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Футбольный тренер из Шептицкого Львовской области, футзалист, ассистент арбитра областных футбольных соревнований Виталий Ванкевич (позывной "Физрук") погиб на войне против российских оккупантов.

Трагическую новость сообщила Львовская ассоциация футбола.

На момент гибели Ванкевичу было 30 лет. В ноябре 2013-го еще восемнадцатилетним юношей он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

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Проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила Галицкого. В апреле 2014-го его военную бригаду отправили на Донбасс защищать села Донбасса от врага.

С момента полномасштабного вторжения Виталий снова пошел на войну защищать Украину. Служил в 45-й отдельной артиллерийской бригаде, был старшим стрелком, командиром разведывательного взвода. Жизнь тренера оборвалась во время боевых действий.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб украинский футбольный арбитр Василий Гандзий.