В боях с российскими захватчиками в Луганской области погиб призер чемпионата мира по панкратиону

В боях с российскими захватчиками в Луганской области погиб призер чемпионата мира по панкратиону

Бронзовый медалист планетарного первенства по панкратиону Александр Одинцов отдал жизнь, защищая Украину от российских оккупантов.

Герой получил смертельное ранение во время выполнения боевого задания 12 мая в Луганской области. Ранее стало известно, что полномасштабная война с Россией унесла жизни 27-летнего воспитанника львовских "Карпат" Олега Мазура.

24-летний Александр Одинцов служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.

О его гибели сообщило на своем сайте Министерство молодежи и спорта Украины.

"С тяжелым сердцем сообщаем о потере в нашей спортивной семье. Во время выполнения боевого задания погиб Александр Николаевич Одинцов - мастер спорта Украины из Сум, бронзовый призер чемпионата мира.

Еще в декабре он завоевал медаль на чемпионате Украины, а теперь дрался за победу для нашей страны на поле боя. Сложно поверить и принять эту утрату. Выражаем наши соболезнования семье Александра. Скорбим вместе с вами! Вечная память", - прокомментировала гибель Одинцовая Федерация панкратиона Украины.

К слову, панкратион - это древнегреческое боевое искусство, сочетающее в себе элементы борьбы и кулачного боя.

Напомним, недавно в боях за Харьковщину погиб вице-чемпион Европы и чемпион Украины по спортивному ориентированию Олег Ленюк.

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