В боях за Харьковщину погиб вице-чемпион Европы и чемпион Украины по спортивному ориентированию

В боях за Харьковщину погиб вице-чемпион Европы и чемпион Украины по спортивному ориентированию

Ему было всего 23 года.

Еще один украинский спортсмен погиб в войне против российских оккупантов.

Так, по информации Федерации спортивного ориентирования, смертельное ранение получил Олег Ленюк.

Ленюк погиб 15 мая, защищая Украину от захватчиков под Харьковской областью.

"По словам собратьев, он был добросовестным бойцом, честным и надежным собратом. На войне проявлял себя как мужественный и выносливый воин", – пишут о Ленюке в ФСОУ.

Ленюк был мастером спорта Украины, многократным чемпионом национального первенства и серебряным призером чемпионата Европы по рогейну – разновидности спортивного ориентирования. Украинскому спортсмену и воину было всего 23 года.

В 2022 году Ленюк стал выпускником кафедры математических проблем управления и кибернетики Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, где получил диплом магистра.