В боях за Украину с российскими оккупантами погиб детский футбольный тренер

Отмечается, что Фиалка пошел защищать страну с начала полномасштабного вторжения РФ. В тот момент он работал детским тренером в ПФК "Львов". До этого он известен по работе в ДЮФА "Динамо" (Львов), где был старшим тренером.

О гибели тренера сообщило в Facebook отделение НОК во Львовской области.

"Дмитрий Фиалка был одним из первых, кто пошел защищать наше государство с оружием в руках после нападения российских оккупантов. Когда возник выбор относительно защиты своей страны, футбольный наставник без колебаний отправился на передовую", — сообщает пресс-служба ФК "Динамо" Львов.

А товарищ Дмитрия Ярослав Биць написал о нем в соцсети следующее: Человек, полностью отданный тренерской деятельности, и военному делу.

Погибшему Фиалке было 39 лет.

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