В боях за Украину с российскими оккупантами погиб призер Чемпионата мира по боевому самбо

Защищая Украину от захватчиков, погиб 34-летний мастер спорта Украины по дзюдо и самбо – Вадим Зеленюк.

Отмечается, что Зеленюк погиб в боях за Украину в окрестностях Авдеевки, где враг совершил очередное наступление.

О трагическом известии сообщила Федерация дзюдо Хмельнитчины.

Зеленюк является победителем и неоднократным призером национального первенства, Кубков Европы и мира. Воспитанник Красиловского ДЮСШ (Хмельницкая область).

В 2013 году Зеленюк стал "бронзовым" призером чемпионата мира по боевому самбо (в категории до 68 килограммов), который состоялся в Санкт-Петербурге. У Вадима Зеленюка остались родители и сестра.

"Мужественно и героически, отражая очередное наступление врага в окрестностях Авдеевки, перестало биться сердце нашего Героя. Вечная память погибшему Герою, вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину", — говорится в заявлении Федерации дзюдо Хмельницкой области.

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