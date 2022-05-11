В бою за Мариуполь погиб лидер фанатского движения "Карпат"

Ультрас клуба второй лиги Украины "Карпаты" Богдан Криль отдал свою жизнь, защищая Украину.
Богдан Криль по прозвищу "Бодя Пират" погиб во время обороны Мариуполя.
Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба в Facebook.
Он был одним из лидеров ультрас "Карпат" и представителем коллектива Pride.
"Вечная слава Герою Украины! Не забудем, не простим!" – говорится в сообщении.
Напомним, что в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Российские кафиры продолжают обстрелы "Азовстали", где находятся украинские защитники и гражданские.
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