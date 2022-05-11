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В бою за Мариуполь погиб лидер фанатского движения "Карпат"

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В бою за Мариуполь погиб лидер фанатского движения "Карпат"

Фото: ФК Карпаты

Ультрас клуба второй лиги Украины "Карпаты" Богдан Криль отдал свою жизнь, защищая Украину.

Богдан Криль по прозвищу "Бодя Пират" погиб во время обороны Мариуполя.

Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба в Facebook.

Он был одним из лидеров ультрас "Карпат" и представителем коллектива Pride.

"Вечная слава Герою Украины! Не забудем, не простим!" – говорится в сообщении.

Напомним, что в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Российские кафиры продолжают обстрелы "Азовстали", где находятся украинские защитники и гражданские.

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