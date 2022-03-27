В бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу

Спортсмен защищал страну в составе батальона "Азов".
В пятницу, 25 марта, украинский кикбоксер Максим Кагал погиб в бою за Мариуполь.
Об этом сообщил тренер спортсмена Олег Скирта в Facebook.
"Спи спокойно, Братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим", — написал тренер.
Спортсмен защищал родину в составе специального назначения "Азов".
Кагал является первым чемпионом мира по кикбоксингу ISKA среди взрослых в составе сборной команды Украины.
Напомним, что дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика в Ворзеле возле Киева захватили российские кафиры.
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