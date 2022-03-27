В бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу

Спортсмен защищал страну в составе батальона "Азов".

В пятницу, 25 марта, украинский кикбоксер Максим Кагал погиб в бою за Мариуполь.

Об этом сообщил тренер спортсмена Олег Скирта в Facebook.

"Спи спокойно, Братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим", — написал тренер.

Спортсмен защищал родину в составе специального назначения "Азов".

Кагал является первым чемпионом мира по кикбоксингу ISKA среди взрослых в составе сборной команды Украины.

Напомним, что дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика в Ворзеле возле Киева захватили российские кафиры.

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