В Бразилии арестовали легендарного экс-футболиста "Шахтера"

Жадсон / © Associated Press

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Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Жадсон арестован по подозрению в домашнем насилии.

Об этом сообщает Globo Esporte.

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По информации источника, сожительница 42-летнего Жадсона сообщила правоохранителям, что во время ссоры он схватил ее за шею. После этого футболист был задержан.

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В ходе осмотра шеи потерпевшей правоохранители обнаружили и зафиксировали видимые следы насилия.

Бразильцу выдвинули обвинения в причинении телесных повреждений женщине, а затем его доставили в следственный изолятор в Камби.

Напомним, Жадсон выступал за "Шахтер" с 2005 по 2012 год. Бразилец провел в составе донецкого клуба 272 матча, в которых забил 64 гола.

Вместе с "горняками" он выиграл пять чемпионств Украины, два Кубка Украины, два Суперкубка Украины, а также Кубок УЕФА.

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Именно Жадсон стал автором победного гола в финале Кубка УЕФА-2008/09 против немецкого "Вердера". Также бразилец отличился первым в истории мячом, забитым на "Донбасс Арене".

Кроме "Шахтера", Жадсон также играл за "Атлетико Паранаэнсе", "Сан-Паулу", "Коринтианс", "Аваи" и "Виторию".

Жадсон завершил карьеру в 2022 году. В его активе восемь матчей за национальную сборную Бразилии и один гол.

Ранее сообщалось, что в семье Лионеля Месси произошла смертельная трагедия.

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