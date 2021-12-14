В Бразилии мэр города устроил бой по правилам UFC со своим бывшим советником: видео эпической "зарубы"

В Бразилии мэр города устроил бой по правилам UFC со своим бывшим советником: видео эпической "зарубы"

Политики избрали оригинальный способ разрешения спора.

В Бразилии произошел необычный случай. Мэр города Борбу Симау Пэйшоту вызвал на бой своего бывшего советника, депутата Эринеу да Силва (по прозвищу Мирико).

Причиной конфликта стали разногласия по городскому парку, сообщает The Guardian. До этого политики неоднократно обменивались образами друг друга.

Последней каплей стало то, что Силва опубликовал видео с критикой руководства Пейшото в Balneario do Lira, прибрежном речном курорте, являющемся главным туристическим памятником муниципалитета. Когда Да Силва снял видео, в котором пригрозил мэру "избиением".

39-летний Пейшото ответил вызовом: бой смешанных единоборств в стандартном восьмиугольнике с участием рефери и болельщиков

"Я не боксер, но по своей природе победитель и ничего не боюсь", — сказал мэр и согласился на бой.

Публичная стычка политиков прошла в три раунда. Пейшоту получил множество ударов от своего противника и был серьезно измотан до конца боя. Однако по очкам победа осталась за ним. Отмечается, что после стычки политики примирились и обнялись.

На бой продавались билеты за 17 долларов, а сам поединок прошел в спортзале школы.

Читайте также:

Феерический нокаут: киргизский боец ММА ошарашил соперника "вертухой" в голову (видео)

Позорился на родине: скандального российского бойца "задушили" в первом раунде (видео)

Вогнал кость в горло и зарезал ножом: русский боец зверски убил врача из-за вакцинации