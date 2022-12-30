В Бразилии объявили трехдневный траур из-за смерти Пеле: как пройдет прощание с "королем футбола"

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трехдневный траур в стране в связи со смертью легендарного футболиста Пеле. "Король футбола" умер 29 декабря в возрасте 82 лет в результате длительной борьбы с раком.

Об этом сообщает издание Globo. На это время в стране будет приспущен государственный флаг.

Футбольный клуб "Сантос", которому Пеле посвятил почти 20 лет своей игровой карьеры, сообщил детали организации прощания с легендой и церемонии похорон.

2 января гроб с телом Пеле доставят из больницы на стадион "Вила Белмиро", домашнюю арену "Сантоса", где "король футбола" впервые сыграл на профессиональном уровне. В течение суток у всех желающих будет возможность попрощаться с Пеле – гроб с его телом будет находиться на центре поля стадиона.

3 января тело легендарного футболиста пронесут по улицам Сан-Паулу и доставят на кладбище Memorial Necropole Ecumenica, расположенное в 850 метрах от стадиона "Сантоса". Церемония похорон будет закрыта, только для семьи Пеле, фанаты на нее не будут допущены.

Напомним, в последнее время здоровье "короля футбола" резко ухудшилось. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. К сожалению, рак прогрессировал и вызвал проблемы с почками и сердцем. 82-летний бразилец проходил курс лечения, однако химиотерапия уже не помогала.

Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос". За свою профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, в том числе 1091 в 1116 играх за "Сантос" и 77 в 92 матчах за национальную сборную.

Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версиям ФИФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.

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