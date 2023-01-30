В Бразилии упал с моста автобус с футбольной командой: есть погибшие и раненые

В бразильском штате Минас-Жерайс произошла смертельная авария с участием автобуса, в котором ехала местная юношеская футбольная команда под названием Esporte Clube Vila Maria Helena.

Об этом сообщает CNN Brasil.

Ночью игроки возвращались с футбольного турнира под названием Copa Nacional. Во время движения водитель не справился с управлением, из-за чего автобус упал с 10-метрового моста и опрокинулся вверх дном.

O Tempo

Кроме водителя, внутри находились 28 футболистов в возрасте 14 – 17 лет, а также четверо членов тренерского штаба.

В результате ДТП четыре человека погибли – один взрослый и трое подростков. Еще 28 человек были госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести.

Отмечается, что попавшие в аварию игроки любительской команды были чемпионами турнира в категории до 18 лет и вице-чемпионами в категории до 16 лет.

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