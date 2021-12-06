В Бразилии юный футболист одного из самых титулованных клубов сбил насмерть курьера-велосипедиста

Игрок сделал все от себя зависящее, чтобы он выжил, но ничего не получилось.

Трагический инцидент произошел в Бразилии с участием футболиста "Фламенго" – Рамона Рамоса Лимы.

Как сообщает Marca, 20-летний игрок 4 декабря сбил велосипедиста, работавшего курьером в Рио-де-Жанейро. Авария произошла около 20:30 по местному времени.

Рамон оказал пострадавшему первую помощь и вызвал скорую. Но по дороге в больницу 30-летний курьер скончался. Защитника "Фламенго" вызвали в полицию, чтобы он дал показания по поводу смертельного инцидента. Президент клуба Родольфо Ландим выразил соболезнования семье погибшего.

"Мы даже не знаем, при каких условиях и что произошло. Примерный игрок, с образцовым поведением. В таких ситуациях очевидно, что мы предоставим всю поддержку", — сказал Ландим.

В этом сезоне Рамос Лима не является игроком основного состава "Фламенго". На его счету 21 матч во всех турнирах и ни одного результативного действия.

Ранее рассказывалось о том, что известный баскетболист-рекордсмен скончался в 32 года после перенесенного инсульта.