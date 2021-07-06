В Британии назвали самых сексуальных игроков Евро-2020: нашлось ли в списке место для украинцев

Разумеется, не обошлось без Роналду.
Британский ресурс The Tub составил список самых сексуальных игроков Чемпионата Европы-2020. В него были включены 11 футболистов. Из них пользователи определили самого сексуального игрока Евро-2020.
Вот результаты голосования:
1. Мейсон Маунт (Англия) - 16,8%
2. Оливье Жиру (Франция) - 16,45%
3. Фабиан Шер (Швейцария) - 15,93%
4. Маркос Льоренте (Испания) - 10,98%
5. Маркус Рашфорд (Англия) - 10,52%
6. Симон Кьяер (Дания) - 9,6%
7. Чиро Иммобиле (Италия) - 9,24%
8. Криштиану Роналду (Португалия) - 5,98%
9. Поль Погба (Франция) - 1,89%
10. Тимо Вернер (Германия) - 1,84%
11. Рахим Стерлинг (Англия) - 0,77%.