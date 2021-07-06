В Британии назвали самых сексуальных игроков Евро-2020: нашлось ли в списке место для украинцев

В Британии назвали самых сексуальных игроков Евро-2020: нашлось ли в списке место для украинцев

Разумеется, не обошлось без Роналду.

Британский ресурс The Tub составил список самых сексуальных игроков Чемпионата Европы-2020. В него были включены 11 футболистов. Из них пользователи определили самого сексуального игрока Евро-2020.

Вот результаты голосования:

1. Мейсон Маунт (Англия) - 16,8%

2. Оливье Жиру (Франция) - 16,45%

3. Фабиан Шер (Швейцария) - 15,93%

4. Маркос Льоренте (Испания) - 10,98%

5. Маркус Рашфорд (Англия) - 10,52%

6. Симон Кьяер (Дания) - 9,6%

7. Чиро Иммобиле (Италия) - 9,24%

8. Криштиану Роналду (Португалия) - 5,98%

9. Поль Погба (Франция) - 1,89%

10. Тимо Вернер (Германия) - 1,84%

11. Рахим Стерлинг (Англия) - 0,77%.

Новости мира: ради кого из футболистов стоит включить Чемпионат, если никогда не смотрели матчей

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