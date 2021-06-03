В Британии оценили красоту игровых форм участников Евро-2020: где оказалась Украина?

Необычный рейтинг перед стартом важного турнира.

Британское издание Mirror оценило красоту игровых форм участников предстоящего Чемпионата Европы-2020 по футболу.

Домашняя экипировка команды Андрея Шевченко оказалась на 26-м месте из 48.

mirror.co.uk

Выездная форма "сине-желтых" заняла 29-ю позицию в рейтинге.

mirror.co.uk

Лучшей же была признана домашняя экипировка сборной Италии.

mirror.co.uk

На второй позиции оказалась гостевая форма национальной команды России.

mirror.co.uk

"Бронза", по версии издания, досталась выездной форме сборной Швеции.

mirror.co.uk

Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о правилах посещения стадионов на Евро-2020, которые нужно знать украинским болельщикам.

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