В Британии оценили красоту игровых форм участников Евро-2020: где оказалась Украина?

Необычный рейтинг перед стартом важного турнира.
Британское издание Mirror оценило красоту игровых форм участников предстоящего Чемпионата Европы-2020 по футболу.
Домашняя экипировка команды Андрея Шевченко оказалась на 26-м месте из 48.
Выездная форма "сине-желтых" заняла 29-ю позицию в рейтинге.
Лучшей же была признана домашняя экипировка сборной Италии.
На второй позиции оказалась гостевая форма национальной команды России.
"Бронза", по версии издания, досталась выездной форме сборной Швеции.
- Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год.
- Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.
- Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.
Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.
Ранее ТСН Проспорт рассказывал о правилах посещения стадионов на Евро-2020, которые нужно знать украинским болельщикам.