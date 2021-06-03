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В Британии оценили красоту игровых форм участников Евро-2020: где оказалась Украина?

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В Британии оценили красоту игровых форм участников Евро-2020: где оказалась Украина?

uefa.com

Необычный рейтинг перед стартом важного турнира.

Британское издание Mirror оценило красоту игровых форм участников предстоящего Чемпионата Европы-2020 по футболу.

Домашняя экипировка команды Андрея Шевченко оказалась на 26-м месте из 48.

© mirror.co.uk
mirror.co.uk

Выездная форма "сине-желтых" заняла 29-ю позицию в рейтинге.

© mirror.co.uk
mirror.co.uk

Лучшей же была признана домашняя экипировка сборной Италии.

© mirror.co.uk
mirror.co.uk

На второй позиции оказалась гостевая форма национальной команды России.

© mirror.co.uk
mirror.co.uk

"Бронза", по версии издания, досталась выездной форме сборной Швеции.

© mirror.co.uk
mirror.co.uk
  • Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год.
  • Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.
  • Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о правилах посещения стадионов на Евро-2020, которые нужно знать украинским болельщикам.

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