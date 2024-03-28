В Буковеле завершился сезон соревнований по зимним видам спорта

С 7 февраля по 27 марта в Буковеле проходили официальные соревнования по зимним видам спорта. Всего на склонах Карпат прошли около 30 чемпионатов Украины по биатлону, горнолыжному спорту, сноубордингу и фристайлу, а также этапы розыгрыша Кубка Украины и международные рейтинговые соревнования под эгидой FIS.

В частности, в последний день сезона в рамках ЧУ по биатлону состоялись мужские и женские гонки с массовым стартом. Победы одержали Степан Кинаш и Анастасия Меркушин соответственно. Среди результатов других соревновательных дней следует выделить победы лидера сборной Украины Дмитрия Пидручного в спринте, гонке преследования, а также в эстафете в составе команды Тернопольской области.

В Буковеле проходили официальные соревнования по зимним видам спорта / Фото: УНИАН

В течение сезона-2024 Буковель принял около 1000 спортсменов. На склонах курорта соревновались лучшие сноубордисты страны – вицечемпионка мира Аннамари Данча и чемпион мира среди юниоров Михаил Харук. А во фристайле выступала победительница этапов Кубка Европы Екатерина Коцарь. Поддерживал спортсменов и обладатель олимпийских медалей на зимних Олимпийских играх 2018 и 2022 годов Александр Абраменко. Наряду с опытными спортсменами за первенство сражались юноши и девушки, а также юниоры и юниорки. Молодежь боролась за место в резерве национальных сборных команд Украины и право представлять наше государство на официальных международных соревнованиях.

Отметим, что сезон соревнований в Буковеле длился дольше запланированного, ведь курорт принимал чемпионаты, которые перенесли из соседней Закарпатской области.

Напомним, что первые соревнования в Буковеле прошли в 2006 году. С тех пор на склонах курорта принимают всеукраинские и международные официальные соревнования, организаторами которых является Министерство молодежи и спорта Украины совместно с Федерацией лыжного спорта Украины.

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