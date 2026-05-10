В Чехии фанаты во время матча выбежали на поле и сорвали чемпионство своей команды

Фанаты "Славии" / facebook.com/SKSlaviaPrahaFotbal

Фанаты "Славии" выбежали на поле и сорвали домашний матч чемпионата Чехии против другого пражского клуба — "Спарты".

До конца игры оставалось около трех минут, "Славия" вела в счете 3:2 и в случае победы становилась чемпионом.

Однако в этот момент болельщики команды с дымовыми шашками и файерами выбежали на поле и атаковали игроков "Спарты". Команды спрятались в подтрибунном помещении.

Главный арбитр приостановил матч на несколько минут. Вскоре игроки "Славии" вернулись на поле, но гости отказались продолжать игру. После этого было принято решение досрочно завершить поединок.

Судьбу матча на следующей неделе определит дисциплинарная комиссия. Ожидается, что "Славия" получит техническое поражение со счетом 0:3, а "Спарте" будет засчитана победа.

В таком случае "Спарта" за три тура до конца сезона на 5 очков будет отставать от "Славии", которая лидирует в турнирной таблице чемпионата Чехии.

