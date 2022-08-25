В чемпионате Аргентины забили потрясающий гол с 70 метров: видео шедевра

Форвард клуба "Атлетико Тукуман" Матео Коронель стал автором фантастического забитого мяча в поединке 15 тура чемпионата Аргентины против "Барракас Сентраль".

Поединок завершился разгромной победой "Атлетико Тукуман" со счетом 4:0, а последний мяч в ворота "Барракас Сентраль" стал настоящим украшением встречи.

На 93-й минуте гости всеми силами отправились к воротам соперника, но потеряли мяч после неудачного розыгрыша штрафного удара. Его подхватил нападающий хозяев Матео Коронель и отважился удар с собственной половины поля.

Поскольку голкипер "Барракас Сентраль" далеко вышел из ворот, то неожиданный дальний выстрел Коронеля застал его врасплох. Мяч по красивой траектории опустился в сетку ворот гостей.

Шедевральный гол вызвал бурные аплодисменты болельщиков на трибунах. А в соцсетях даже допускают, что он может стать претендентом на премию Пушкаша за лучший гол года.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Эквадора забили победный гол "ударом скорпиона".

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