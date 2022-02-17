В Чемпионате Италии забили шедевральный гол "ударом скорпиона" (видео)

Забитый мяч стал украшением поединка Серии В.

Чрезвычайно красивый гол был забит в матче 23-го тура итальянской Серии В между командами "Фрозиноне" и "Комо".

На 28-й минуте встречи нападающий гостей Этторе Глиоцци открыл счет, причем сделал это в так называемом "стиле скорпиона".

26-летний форвард пришел к чужим воротам на подачу с углового и после скидки головой от партнера эффектно пробил пяткой через себя. Вратарь попытался достать мяч в прыжке, но был бессилен.

Che dite, abbiamo il gol dell'anno — VOLUME 2

Ettore Gliozzi

⚽ #SerieBKT pic.twitter.com/ohd4qtNZwz — Lega B (@Lega_B) 17 марта 2022

Этот роскошный результативный удар позволил "Комо" одержать победу. Еще до перерыва команды обменялись голами, в итоге - 2:1 в пользу гостей.

"Комо" с 31 очком занимает 11 место в турнирной таблице Серии B. "Фрозиноне" идет на 6-й строчке, имея в своем активе 37 баллов.

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