В чемпионате Нидерландов вратарь потерял сознание после столкновения с соперником: матч не доиграли (видео)

Очень неприятный инцидент произошел в матче 7-го тура чемпионата Нидерландов между "Валвейком" и "Аяксом". Вратарь хозяев Этьен Вассен потерял сознание после столкновения с нападающим амстердамцев Брайаном Бробби.

На 84-й минуте встречи голкипер в падении пытался забрать мяч, но получил удар по голове и остался лежать на газоне.

На поле выбежали врачи с дефибриллятором, которые начали оказывать Вассену первую помощь. Футболисты же образовали "стену" вокруг вратаря, чтобы скрыть происходящее от телекамер.

Вскоре игрока вынесли с поля на носилках. Матч решили завершить досрочно. В тот момент счет был 3:2 в пользу "Аякса". Когда произойдет доигровка, пока неизвестно.

Позже "Валвейк" сообщил о состоянии 28-летнего голкипера. Футболиста отвезли в больницу, он пришел в себя, когда находился в автомобиле скорой помощи.

Сейчас производится тщательный анализ состояния его здоровья, после чего врачи назовут точные сроки возвращения футболиста на поле.

Отметим, что "Аякс" во второй раз подряд не смог доиграть матч чемпионата Нидерландов. Поединок 6-го тура местного первенства с "Фейеноордом" завершили досрочно из-за поведения фанатов амстердамского клуба.

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