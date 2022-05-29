В четвертый раз подряд: сборная Украины продолжила победную серию в волейбольной Евролиге-2022

В четвертый раз подряд: сборная Украины продолжила победную серию в волейбольной Евролиге-2022

В воскресенье, 29 мая, в испанском городе Вальядолид состоялся второй матч сборных Испании и Украины по волейболу в рамках группового этапа Золотой Евролиги-2022.

В четвертом туре "сине-желтые" второй раз за два дня нанесли поражение команде Испании — 3:0.

Украинцы разбили Испанию за три сета – 25:21, 25:19 и 25:15.

Набрав максимально возможное количество очков (12) в четырех поединках, сборная Украины возглавляет группу B.

Турнирный стол. Группа В

1. Украина – 12 очков (4 матча), 12:3 (разница сетов)

2. Хорватия 3(3) 5:6

3. Испания – 2(3), 4:8

4. Дания – 1(2), 2:6

На групповом этапе турнира "сине-желтым" осталось сыграть два матча против команды Дании 3 и 4 июня.

Напомним, что мужская сборная Украины заняла третье место на чемпионате Европы по карате в дисциплине кумите, который проходит в турецком Газиантепе.

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