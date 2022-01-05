В Чили футболисты вынесли гроб с лидером своей команды, чтобы он "забил" последний мяч в карьере: видео

Празднование сопровождалось фейерверками и аплодисментами.

Как известно, прощаются с футболистами в странах по-разному. Кто-то хлопает во время матча, кто-то прерывает игру, а кто-то выносит с ним гроб на поле, чтобы он "забил" свой последний гол.

Так, собственно, и сделали игроки клуба "Парисьон де Пейн", передает BioBioChile.

Все дело в том, что начало года для чилийского футбола было испорчено внезапной смертью лидера местной команды — Хайме Эскандера.

Для прощания с Эскандаром партнеры по команде вынесли гроб со своим товарищем на футбольное поле. Рикошет Хайме сумел "отличиться" своим последним голом в карьере. "Празднование" гола сопровождалось объятиями и фейерверками.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом.

Добавим, что подобная традиция прощания с футболистом существует в странах Южной и Северной Америки. Так, в Мексике друзья убитого полицией 16-летнего футболиста забили мяч его гробом. В основном это касается низших или вообще любительских дивизионов.