В цветах флага Украины: опубликован яркий постер к следующему бою Ломаченко

Промоутерская компания Top Rank опубликовала афишу к поединку между бывшим чемпионом мира в легком весе украинцем Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортисом.

Постер к следующему бою Ломаченко выполнен в цветах украинского флага. Именно на сине-желтом фоне большими буквами написаны фамилии обоих боксеров.

"Ломаченко возвращается", - говорится в подписи к публикации, которая сопровождается эмодзи флага Украины и подсолнечника как символа нашей страны.

Поединок Ломаченко - Ортис состоится 29 октября на арене Hulu Theater в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Для подготовки к этому бою Василий покинул территориальную оборону, где находился с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами. В настоящее время украинец проводит тренировочный лагерь в США.

Ломаченко надеется, что в случае победы над Ортисом сможет встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира с триумфатором реванша между Девином Хейни и Джорджем Камбососом.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Что касается Ортиса, то на его счету 16 побед (8 - нокаутом) и одна ничья.

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