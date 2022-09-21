В цветах флага Украины: опубликован яркий постер к следующему бою Ломаченко

Промоутерская компания Top Rank опубликовала афишу к поединку между бывшим чемпионом мира в легком весе украинцем Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортисом.
Постер к следующему бою Ломаченко выполнен в цветах украинского флага. Именно на сине-желтом фоне большими буквами написаны фамилии обоих боксеров.
"Ломаченко возвращается", - говорится в подписи к публикации, которая сопровождается эмодзи флага Украины и подсолнечника как символа нашей страны.
LOMA RETURNS— Top Rank Boxing (@trboxing) September 19, 2022
Ваш официальный #LomaOrtiz poster is LIVE!
: https://t.co/skaanM9gaE pic.twitter.com/qnANwhGloy
Поединок Ломаченко - Ортис состоится 29 октября на арене Hulu Theater в Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Для подготовки к этому бою Василий покинул территориальную оборону, где находился с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами. В настоящее время украинец проводит тренировочный лагерь в США.
Ломаченко надеется, что в случае победы над Ортисом сможет встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира с триумфатором реванша между Девином Хейни и Джорджем Камбососом.
- На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
- В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
- Что касается Ортиса, то на его счету 16 побед (8 - нокаутом) и одна ничья.
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