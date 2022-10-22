В цветах флага Украины: Усик получил специальный пояс от WBC (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик получил специальный пояс от Всемирного боксерского совета (WBC).

Украинский боксер устроил благотворительный вечер в Лос-Анджелесе, чтобы собрать средства для помощи своей родине, пострадавшей от вооруженной агрессии РФ. Президент WBC Маурисио Сулейман вручил крымчанину особенный пояс в цветах флага Украины.

"В 2018-м WBC провел Конгресс в Киеве. Мы создали этот пояс WBC, поскольку Виталий Кличко, Владимир Кличко, Ломаченко, Гвоздик и Александр Усик - герои своей страны. Этот пояс, мой дорогой чемпион, представляет сердца 170 стран, которые признают тебя героем человечества. Пусть бог и дальше всегда благословляет тебя на успех. Мы желаем тебе удачи", - сказал Сулейман.

Ранее сообщалось, что Усик стал новым послом United24 - государственной фандрейзинговой платформы, созданной с целью сбора средств в поддержку Украины.

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