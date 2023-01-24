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В дебютном матче за "Челси": Мудрик установил скоростной рекорд сезона АПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
2710
Время на прочтение
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В дебютном матче за "Челси": Мудрик установил скоростной рекорд сезона АПЛ

Фото: Associated Press

Украинец разогнался до 36,63 км/ч.

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик установил новый рекорд скорости в текущем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ).

В матче 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля" Михаил развил скорость в 36,63 км/ч. Это лучший показатель среди всех игроков в этом сезоне элитного английского дивизиона.

Мудрик на 0,02 км/ч превзошел достижение вингера "Эвертона" Энтони Гордона, которому удалось разогнаться до 36,61 км/ч.

Поединок на "Энфилде" стал для украинского вингера дебютным за "пенсионеров". 22-летний хавбек вышел из запасных на 55-й минуте и до финального свистка успел запомниться несколькими яркими действиями.

Забить в своем первом матче за лондонцев Мудрику не удалось. "Ливерпуль" и "Челси" не определили победителя – 0:0.

Напомним, Мудрик перебрался в "Челси" из донецкого "Шахтера", подписав с "синими" контракт до лета 2030 года. За его переход "горняки" получили 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов. Трансфер Михаила стал самым дорогим зимним подписанием в истории АПЛ.

  • В настоящее время "Челси" занимает лишь десятое место в таблице АПЛ. В активе команды Грэма Поттера 29 очков после 20 сыгранных матчей.
  • В следующем туре "синие" 3 февраля примут в лондонском дерби "Фулхэм".

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Дата публикации
Просмотры
2710
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