В дебютном матче за "Челси": Мудрик установил скоростной рекорд сезона АПЛ

Украинец разогнался до 36,63 км/ч.
Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик установил новый рекорд скорости в текущем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ).
В матче 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля" Михаил развил скорость в 36,63 км/ч. Это лучший показатель среди всех игроков в этом сезоне элитного английского дивизиона.
Мудрик на 0,02 км/ч превзошел достижение вингера "Эвертона" Энтони Гордона, которому удалось разогнаться до 36,61 км/ч.
36.63 — Mykhailo Mudryk зафиксирована вверх скорость 36.63 km/h на Liverpool, громкая скорость зафиксирована в Premier League в этом сезоне.— OptaJoe (@OptaJoe) January 24, 2023
36.63 – Mykhailo Mudryk
36.61 – Anthony Gordon
36.53 – Darwin Núñez
36.22 – Erling Haaland
36.09 – Denis Zakaria
Flash. pic.twitter.com/xYBBWhPb9T
Поединок на "Энфилде" стал для украинского вингера дебютным за "пенсионеров". 22-летний хавбек вышел из запасных на 55-й минуте и до финального свистка успел запомниться несколькими яркими действиями.
Забить в своем первом матче за лондонцев Мудрику не удалось. "Ливерпуль" и "Челси" не определили победителя – 0:0.
Напомним, Мудрик перебрался в "Челси" из донецкого "Шахтера", подписав с "синими" контракт до лета 2030 года. За его переход "горняки" получили 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов. Трансфер Михаила стал самым дорогим зимним подписанием в истории АПЛ.
- В настоящее время "Челси" занимает лишь десятое место в таблице АПЛ. В активе команды Грэма Поттера 29 очков после 20 сыгранных матчей.
- В следующем туре "синие" 3 февраля примут в лондонском дерби "Фулхэм".
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