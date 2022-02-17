В дело вступили президенты: самого дорогого футболиста мира просят остаться в ПСЖ

Французские политики хотят, чтобы Мбаппе и дальше играл за парижский гранд.
Срок действия контракта Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает этим летом и стороны никак не придут к соглашению о подписании нового соглашения.
По информации El Mundo, парижанам пытается помочь в этом деле президент Франции Эммануэль Макрон.
Он участвовал в переговорах по новому контракту Килиана Мбаппе с ПСЖ.
Другим посредником во время переговоров с Мбаппе выступил один из предшественников Макрона в должности президента Франции — Николя Саркози.
За этой инициативой стоит Эмир Катара: отмечается, что президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи и спортивному директору клуба Леонардо было приказано договориться о продлении контракта с Мбаппе практически любой ценой.
Добавим, что в нынешнем сезоне Килиан провел 32 матча за парижан во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач.
- Действующий контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан на лето 2022 года. Ранее СМИ сообщали, что именно следующим летом звездный форвард бесплатно станет игроком мадридского "Реала".
- Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.
Читайте также:
Дорогого футболиста мира признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
"Купка засранцев": звездный кум Месси встал на защиту аргентинца после матча с "Реалом"
Сенсация в Лиге чемпионов: "Бавария" едва избежала поражения в первом матче 1/8 финала (видео)