В дело вступили президенты: самого дорогого футболиста мира просят остаться в ПСЖ

В дело вступили президенты: самого дорогого футболиста мира просят остаться в ПСЖ

Французские политики хотят, чтобы Мбаппе и дальше играл за парижский гранд.

Срок действия контракта Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает этим летом и стороны никак не придут к соглашению о подписании нового соглашения.

По информации El Mundo, парижанам пытается помочь в этом деле президент Франции Эммануэль Макрон.

Он участвовал в переговорах по новому контракту Килиана Мбаппе с ПСЖ.

Другим посредником во время переговоров с Мбаппе выступил один из предшественников Макрона в должности президента Франции — Николя Саркози.

За этой инициативой стоит Эмир Катара: отмечается, что президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи и спортивному директору клуба Леонардо было приказано договориться о продлении контракта с Мбаппе практически любой ценой.

Добавим, что в нынешнем сезоне Килиан провел 32 матча за парижан во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач.

Действующий контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан на лето 2022 года. Ранее СМИ сообщали, что именно следующим летом звездный форвард бесплатно станет игроком мадридского "Реала" .

. Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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