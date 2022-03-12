В день независимости своей страны: литовский баскетбольный клуб поддержал Украину во время матча Евролиги (фото, видео)

В день независимости своей страны: литовский баскетбольный клуб поддержал Украину во время матча Евролиги (фото, видео)

Спортсмены вышли на матч в сине-желтых цветах.

В пятницу, 11 марта, в Литве каунасский "Жальгирис" в рамках баскетбольной Евролиги обыграл испанскую "Барселону". Хозяева площадки одержали победу со счетом 91:84 .

Перед поединком Евролиги баскетболисты обеих команд продемонстрировали плакаты с надписью "Stop War". А баскетболисты "Жальгириса" вышли на матч в форме в цвете украинского флага. На самой арене было много украинских флагов.

Все это день ресторации независимости от Lithuania. Žalgiris basketball team играет с #Ukraine blue and yellow uniforms. Мы имеем #UkraineRussiaWar, мы stand with #Ukraine️ ! @nexta_tv pic.twitter.com/KBxi4Np5vQ — Evelina And (@evarchii) 11 марта 2022

Отметим, что поединок проходил в День Независимости Литвы.

Напомним, что национальная паралимпийская сборная, ныне выступающая на Паралимпийских играх-2022 в Пекине, выразила поддержку защитникам Украины во время российского вторжения.

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