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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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В "Динамо" рассказали, в каком состоянии стадион имени Лобановского после атаки россиян на Киев

Столичный клуб сообщил, что арена не пострадала в результате удара оккупантов.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" выступило с официальным заявлением касательно стадиона имени Валерия Лобановского после очередной российской атаки на столицу Украины в четверг, 27 августа.

Пресс-служба "бело-синих" сообщила, что в результате удара оккупантов арена не пострадала.

Именно на стадионе имени Лобановского столичный клуб проводит свои домашние матчи в чемпионате и Кубке Украины.

"Во время очередного террористического обстрела Киева зафиксировано падение обломков неподалеку от динамовской арены им. В. Лобановского. Сам стадион обошелся без повреждений.

Спасибо всем, кто, откликнувшись на первые новости о задымлении вблизи стадиона "Динамо", поинтересовался судьбой сотрудников клуба.

Выражаем искренние соболезнования тем, кто пострадал от атаки российских агрессоров", — говорится в заявлении киевского клуба.

Отметим, что "Динамо" начало новый сезон УПЛ непростыми победами над "Вересом" (2:1) и "Колосом" (2:1). Следующий матч подопечные Игоря Костюка проведут в понедельник, 31 августа, против "Буковины".

Ранее сообщалось, что "Динамо" официально простилось с форвардом-легионером.

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