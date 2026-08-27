В "Динамо" рассказали, в каком состоянии стадион имени Лобановского после атаки россиян на Киев

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского / © ФК Динамо Киев

Реклама

Киевское "Динамо" выступило с официальным заявлением касательно стадиона имени Валерия Лобановского после очередной российской атаки на столицу Украины в четверг, 27 августа.

Пресс-служба "бело-синих" сообщила, что в результате удара оккупантов арена не пострадала.

Реклама

Именно на стадионе имени Лобановского столичный клуб проводит свои домашние матчи в чемпионате и Кубке Украины.

Реклама

"Во время очередного террористического обстрела Киева зафиксировано падение обломков неподалеку от динамовской арены им. В. Лобановского. Сам стадион обошелся без повреждений.

Спасибо всем, кто, откликнувшись на первые новости о задымлении вблизи стадиона "Динамо", поинтересовался судьбой сотрудников клуба.

Выражаем искренние соболезнования тем, кто пострадал от атаки российских агрессоров", — говорится в заявлении киевского клуба.

Отметим, что "Динамо" начало новый сезон УПЛ непростыми победами над "Вересом" (2:1) и "Колосом" (2:1). Следующий матч подопечные Игоря Костюка проведут в понедельник, 31 августа, против "Буковины".

Реклама

Ранее сообщалось, что "Динамо" официально простилось с форвардом-легионером.

Новости партнеров

Новости партнеров