В дом президента Федерации футбола Албании бросили бомбу, там находились его жена и сын

В дом президента Федерации футбола Албании бросили бомбу, там находились его жена и сын

Через месяц состоятся выборы нового главы организации.

В ночь на вторник, 25 января, в здании главы Албанской федерации футбола Арманда Дюки произошел сильный взрыв.

Об этом сообщает Vizion Plus.

Инцидент произошел около 22:00 по местному времени в городе Дуррес, расположенном недалеко от Тираны – столицы Албании. Полиция приступила к поиску злоумышленников, но сам функционер в комментарии abcnews.al выразил сомнения, что их найдут.

Он рассказал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда преступник заложил динамит.

"На камерах есть кадры. Человек в капюшоне подошел к воротам и заложил динамит в механизм, который открыл ворота и вызвал взрыв", – рассказал функционер.

Арманд Дюка возглавляет Федерацию футбола Албании 20 лет и планирует баллотироваться на шестой срок. В последнее время у него возникли напряженные отношения с городскими властями Тираны. Руководителя Федерации обвинили в коррупции, отмывании денег и попытках фальсификации голосования.

Выборы нового президента организации должны пройти 2 марта.

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