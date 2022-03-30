В Доме футбола открыто лечебно-реабилитационное отделение для эвакуированных из зоны боевых действий людей (фото)

В Доме футбола открыто лечебно-реабилитационное отделение для эвакуированных из зоны боевых действий людей (фото)

Дети и взрослые, которые получили ранения, будут получать квалифицированную помощь.

В киевском Доме футбола открылось новое лечебно-реабилитационное отделение, которое поможет с восстановлением детям и взрослым.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

"Его открытие стало возможным благодаря сотрудничеству УАФ и медицинского центра "Медспорт Украина". Имеющееся оборудование последнего поколения BTL (Великобритания) позволяет проводить ударно-волновую терапию, прессотерапию, тракционную терапию, высокоинтенсивную лазерную терапию и магнитотерапию", — сказано в заявлении УАФ.

"Аналогическое оборудование сегодня используется на базах таких европейских футбольных грандов, как "Манчестер Сити" и "Реал". В мирное время оно служит игрокам наших сборных. Но во время войны эти технологии будут помогать раненым детям и взрослым, эвакуированным из зоны боевых действий" "Желаю им скорейшего выздоровления, а Координационный центр УАФ будет способствовать этому", — добавил президент УАФ Андрей Павелко.

Напомним, что здание бывшего футболиста сборной Украины и "Динамо" Киева Владислава Ващука в Гостомеле захватили российские оккупационные войска.

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