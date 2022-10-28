В доме руководителя УАФ Павелко прошли обыски – журналисты получили подтверждающие документы

Журналисты получили официальное подтверждение, что в жилье Андрея Павелко, руководителя Украинской ассоциации футбола, состоялись обыски. Ранее Павелко публично отрицал факт проведения обысков в своем доме.

Согласно письму Нацполиции, 18 октября 2022 года на основании определения следователя судьи был проведен обыск по месту жительства Андрея Павелко с целью возмещения и изъятия вещей и документов, имеющих значение для досудебного расследования.

Действующий президент Украинской ассоциации футбола, который в то время был президентом ФФУ и народным депутатом ВРУ, имеет в этом уголовном производстве пока статус свидетеля. Но, возможно, изъятые доказательства повлияют на изменение статуса свидетеля на подозреваемого.

Досудебное расследование начато и осуществляется в уголовном производстве №42019000000002229 по факту злоупотребления должностными лицами Украинской ассоциации футбола своим положением в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Речь идет о расходовании средств, полученных ФФУ от УЕФА, и пошли на элитные продукты питания вместо развития украинского футбола. Об этом журналисты программы «Деньги» уже проводили расследование.

Так, в 2016-2017 годах компанией Newport Management Limited было получено более 4 млн евро от УЕФА. Эти деньги – компенсация за участие сборной в ЕВРО-2016. После чего было подготовлено 18 распоряжений на общую сумму 3,2 миллиона евро, подписанных в то время генеральным секретарем ФФУ Юрием Записоцким, которому недавно было вручено подозрение от Генпрокуратуры. Дальше средства были уплачены за большое количество чая, кофе, морепродуктов и электротехнического оборудования.

Напомним, что количество коррупционных скандалов с участием Павелко и функционеров УФА и обвинений в его адрес во время деятельности в должности в ФФУ, а затем УАФ вышло на такой уровень, что в 2019 году Верховная Рада Украины создала своим постановлением парламентскую следственную комиссию для расследования возможных фактов коррупции Федерации футбола под руководством Андрея Павелко.

Читайте также:

Как президент УАФ Павелко и функционеры структуры выводили миллионы из строительства футбольных площадок

Раскрыта "схема" краж, в которой подозревают президента Украинской ассоциации футбола Павелка

Выделенные УЕФА миллионы евро на развитие футбола в УАФ во главе с Павелком "потратили" на кофе и чай