В Донецке фанаты надругались над посвященной Луческу исторической памяткой - фото

Звезду румынского тренера на аллее славы возле "Донбасс Арены" залили голубой краской.

Болельщики "Шахтера" поиздевались над звездою, установленной в Донецке в честь бывшего тренера донецкого клуба Мирчи Луческу, который сейчас возглавляет киевское "Динамо".

Памятку, открытую румынскому специалисту на аллее славы возле "Донбасс Арены", они закрасили голубой краской. На странице "Типичный Донецк" в Facebook сообщается, что этот поступок фанатов "горняков" стал ответом на последние слова Луческу, который послал всех недовольных его поведением к монументу.

Отмечается, что болельщики "Шахтера" до сих пор не простили румыну переход в стан принципиального соперника и считают это предательством.

Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской в цветах Динамо Информация от подписчикам: «Болельщики Шахтера НЕ ... Опубликовано Типичный Донецк четвергу, 30 сентября 2021

Луческу возглавлял "Шахтер" в период с 2004 по 2016 год.

С "горняками" румынский тренер выиграл 22 трофея, став самым титулованным тренером в истории клуба.

"Динамо" Луческу возглавил летом 2020 года. В первый сезон с киевлянами он выиграл все внутренние трофеи: Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Луческу был готов бесплатно вернуться в "Шахтер", но руководство "горняков" отказалось от его услуг.

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