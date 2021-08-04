В допинге таки виновен секс: ITF опубликовала решение по делу звездной украинской теннисистки

Спортсменка доказала свою невиновность.

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала полное решение независимого трибунала по допинговому делу второй ракетки Украины Даяны Ястремской.

В документе отмечается, что теннисистка не стала отрицать факт обнаружения в ее организме метаболитов местеролона, однако она опровергла, что применяла вещество сознательно.

Даяна и ее парень утверждают, что вечером 23 и утром 24 ноября 2020 года они были вместе. В промежутке этого времени они занимались сексом. Спустя несколько часов теннисистка сдала пробу на допинг, которая и была положительной.

Оказалось, что препарат с запрещенным веществом в тот период употреблял парень украинки без ее ведома. Показания обоих во многом совпали, говорится в документе.

Кроме того, Ястремская прошла проверку на полиграфе, который с вероятностью более 99% подтвердил, что она никогда намеренно не употребляла допинг.

Концентрация местеролона в организме украинки была низкой, анализ же образца волос на присутствие этого вещества и вовсе дал отрицательный результат.

Информация о положительном допинг-тесте Ястремской появилась в начале января 2021 года.

в начале января 2021 года. Позже Даяна объяснила попадание в ее организм запрещенного препарата сексом со своим парнем.

попадание в ее организм запрещенного препарата сексом со своим парнем. В июне с теннисистки сняли обвинения в употреблении допинга. Ястремская смогла выступить на Олимпиаде-2020 в Токио, где проиграла в первом же раунде.

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