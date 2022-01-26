"В другом месте чувствовал себя лучше": Неймар вспомнил, как чуть не вернулся в "Барселону"

"В другом месте чувствовал себя лучше": Неймар вспомнил, как чуть не вернулся в "Барселону"

Отец бразильца пытался договориться с ПСЖ.

Нападающий "ПСЖ" Неймар летом 2019-го пытался покинуть французский клуб ради возвращения в "Барселону".

Об этом футболист заявил в документальном фильме "Неймар: Идеальный хаос", который можно посмотреть на Netflix.

"Когда я решил покинуть ПСЖ, это было не из-за болельщиков и не из-за клуба. Я хотел сделать это, потому что в другом месте чувствовал себя лучше. Хотя я не хотел оставаться в Париже, но продолжал тренироваться, потому что если бы ПСЖ проиграл, все бы набросились на меня", – сказал Неймар.

Переговоры с каталонским клубом вел отец бразильца, однако совершить переход так и не удалось.

"Он хотел покинуть ПСЖ и снова играть в Испании. Я не хотел этого, но на кого я работаю? Мы пытались разойтись с ПСЖ полюбовно, но не получилось", – сказал Неймар-старший.

В этом сезоне 29-летний бразилец сыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Его трансфер из "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн. евро в 2017 году до сих пор остается рекордным в истории футбола.

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