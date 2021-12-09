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В дружелюбной атмосфере: видео первой дуэли взглядов перед поединком Ломаченко — Комми

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В дружелюбной атмосфере: видео первой дуэли взглядов перед поединком Ломаченко — Комми

instagram.com/vasiliylomachenko

Бой состоится в ночь на 12 декабря в Нью-Йорке.

Эксчемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и бывший обладатель титула IBF в легком весе Ричард Комми (30-3-0, 27 KO) провели первую дуэль взглядов на пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку.

Бой состоится в ночь на 12 декабря в Нью-Йорке.

Видео пресс-конференции, на которой состоялась дуэль взглядов, опубликовала промоутерская компания Top Rank.

  • Оба боксера ранее проиграли американцу Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.
  • В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;
  • На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

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