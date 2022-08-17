В два этапа: ФБУ определила формат проведения следующего сезона Суперлиги

Соревнования в мужской Суперлиге сезона 2022/23 планируют провести в два этапа.

Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ.

Отмечается, что на первом этапе клубы сыграют между собой в три круга. На втором этапе клубы, занявшие места с 1 по 6, разыграют чемпионский титул в Финале шести в течение трех дней.

Четвертьфинальные пары составят команды, занявшие по итогам регулярного сезона 3-6 места. В полуфиналах в борьбу вступят две команды – лидеры "регулярки". В этот же день состоится матч за 5-е место.

В заключительный день "Финала шести" состоятся две игры — встреча за 3-е место чемпионата Украины 2022/23 и финал, который определит чемпиона страны.

Также в два этапа пройдут соревнования в высшей лиге, а система соревнований в первой лиге будет определена после получения заявок от команд. Другую информацию можно узнать из регламента мужских соревнований на сезон 2022/23.

У женщин планируется провести соревнование в единой женской лиге в два этапа. На первой команде сыграют по туровой системе календарь в два круга. На втором этапе команды, занявшие на первом этапе места с 1 по 6, по системе плей-офф разыграют места с 1 по 6 в Финале шести по той же схеме, что и в мужской Суперлиге. Подробно с системой соревнований можно ознакомиться в регламенте женских соревнований на сезон 2022/23.

В новом сезоне собираются принять участие шесть клубов: "Прометей", "Будивельник", "Киев-Баскет", "Запорожье", "Черкасские Обезьяны" и "Старый Луцк".

Сезон 2021/22 в Суперлиге остановили из-за полномасштабного российского вторжения в феврале на этапе регулярного чемпионата. На первом месте мужской Суперлиги завершил сезон "Прометей".

Напомним, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал возобновление в условиях войны с Россией внутренних чемпионатов по разным видам спорта, а также работу над полным запретом на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.

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