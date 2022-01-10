В "Дженоа" прокомментировали слухи о возможной отставке Шевченко, кого "сватают" на его место

В "Дженоа" прокомментировали слухи о возможной отставке Шевченко, кого "сватают" на его место

Итальянские СМИ пишут, что украинский специалист оказался под угрозой увольнения.

Президент "Дженоа" Альберто Дзангрильо отреагировал на слухи о том, что Андрей Шевченко может быть уволен с должности главного тренера генуэзской команды.

Босс "грифонов" выступил на пресс-конференции после матча 21-го тура итальянской Серии А, в котором подопечные Шевченко проиграли прямому конкуренту за сохранение приписки в Серии А - "Специи" (0:1).

"Мне очень горько, жаль наших болельщиков. Это плохой вечер в очень трудный момент. Вероятно, это один из самых сложных моментов за последние годы для "Дженоа". Повторяю, я очень расстроен, но мы здесь, чтобы исправить ситуацию.

Возможен ли вылет в Серию Б? Мы все учитываем, и это часть футбола. Вчера вечером мы должны были сыграть лучше, но ничего не меняется: когда два месяца назад я сказал, что мы должны действовать шаг за шагом, я предполагал, что может произойти такое. Я один из фанатов клуба и прекрасно понимаю, что происходит в сердцах и головах болельщиков.

Работа тренера? Если что-то не так с отделением, главврача не убирают. Мы все обсуждаем, и я в первую очередь. В сложный момент все должны проанализировать ситуацию - и тренеры, и игроки. Все. Мы должны быть активными на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая действительно становится сложной", - приводит слова Дзангрильо TMW.

Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Telenord, руководство "грифонов" разочаровано последними результатами команды и уже рассматривает двух кандидатов на замену Шевченко.

Занять место 45-летнего украинца могут итальянцы Роландо Маран и Давид Баллардини. Именно последнего Шевченко и сменил у руля генуэзцев в ноябре 2021 года.

"Дженоа" имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19 позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, коллектив Шевченко отделяет пять баллов;

"Грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством Шевченко во внутреннем первенстве, забив всего три гола;

Следующий матч "Дженоа" проведет 13 января, когда в рамках 1/8 финала Кубка Италии встретится на выезде с "Миланом".

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