В эфире российского канала зазвучал хит украинских фанатов "Путин х**ло": во время трансляции матча Евро-2020

Болельщиков "сине-желтых" услышали в Москве.

Во время матча между сборными Украины и Австрии на Чемпионате Европы-2020 фанаты исполнили знаменитый хит о президенте России Владимире Путине.

Этот эпизод попал в трансляцию игры, которая велась телеканалом "Россия 1". Комментатор не стал обращать внимание на песнопения украинских болельщиков, хотя их исполнение слышалось достаточно отчетливо.

Напомним, что сборная Украины в решающем матче в группе без шансов проиграла Австрии.

Теперь нашей команде нужно будет ждать, чем закончится борьба за выход в плей-офф в других группах. "Сине-желтым", чтобы продолжить борьбу на турнире, нужно попасть в четверку лучших команд из шести, занявших в своих квартетах третьи места.

Украина с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя.

В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, украинские и австрийские фанаты вместе спели хит о президенте России.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку