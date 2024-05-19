"В его стране идет война": Фьюри не признал поражение от Усика и заговорил о реванше

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал поражение от украинца Александра Усика в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Цыганский король" не согласился с судьями, которые раздельным решением зафиксировали победу Усика. По его словам, рефери были благосклонны к Александру из-за того, что в Украине идет война.

Также британец напомнил, что в контракте на первый бой есть пункт о поединке-реванше, который планируют организовать в октябре этого года.

"Я считаю, что я выиграл этот бой, Усик выиграл несколько раундов, но я выиграл больше. В его стране идет война, и они решили пойти по этому пути. Есть условие о реванше, и мы вернемся в октябре... Как я уже сказал, я верю, что выиграл бой. Мы вернемся к нашим семьям, а затем вернемся в октябре на ринг", – приводит слова Фьюри The Telegraph.

Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Теперь в послужном списке 37-летнего Усика 22 победы (14 – нокаутом) в 22 поединках. Шесть из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 35-летнего Фьюри поражение от Усика стало первым в профессиональном боксе. Также в его активе 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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