В элите английского футбола зафиксировано рекордное количество заражения коронавирусом, перенесен матч одного из грандов

Есть риск и приостановки соревнований.

В английской Премьер-лиге зафиксирован рекодный показатель количества зараженных коронавирусом.

По информации Sky Sports, на прошлой неделе 42 игрока и члена персонала клубов АПЛ сдали положительные тесты на коронавирус. Это рекордный показатель заболевания в лиге за семидневный период с тех пор, как тестирование стало обязательным. Предыдущий рекордный показатель количества выявленных больных был зафиксирован в январе этого года – 40 случаев в неделю.

За прошедшую неделю было сдано 3 805 тестов. В настоящее время случаи заболевания COVID-19 официально подтверждены в "Брайтоне", "Тоттенхэме", "Лестере", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилле" и "Норвиче". АПЛ уже установила более строгие ограничения: клубам, в частности, напомнили о социальном дистанцировании и обязательном ношении масок.

Так, по информации официального сайта АПЛ, из-за вспышки COVID-19 уже принято решение перенести матч 17-го тура между "Брентфордом" и "Манчестер Юнайтед", который должен был состояться во вторник, 14 декабря.

Все из-за массового заражения в лагере "манкунианцев". Клуб временно закрыл тренировочную базу, чтобы минимизировать дальнейший риск распространения болезни, инфицированные (игроки и члены персонала) были изолированы. Новая дата проведения матча будет объявлена со временем.

Ранее из-за COVID-19 отменили поединок Лиги конференций между "Тоттенхэмом" и французским "Ренном".